Audio e testo di Dall’alba al tramonto di Ermal Meta - il nuovo singolo a pochi giorni dal concerto al Forum di Assago : Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il nuovo singolo in uscita venerdì 20 aprile: il cantautore lancia il secondo brano estratto dall'album Non abbiamo armi, in vista del concerto evento al Forum di Assago. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 20 aprile, e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Seconda traccia del nuovo album, Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il secondo singolo estratto dopo Non mi ...

L’eternità - Fabrizio Moro e Ultimo | Testo - Audio - MP3 : Canzone Fabrizio Moro e Ultimo, L’eternità: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Fabrizio Moro e Ultimo è L’eternità: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Arriva un altro duetto per Moro dopo quello di Sanremo con Ermal Meta. Il nuovo singolo “L’eternità (Il mio quartiere)” firmato da Fabrizio Moro e Ultimo uscirà […]

Lady Gaga usa il vero nome - Stefani Germanotta - per lanciare il brano Brooklyn Nights (Audio e testo) : Con grande sorpresa dei suoi fan, Lady Gaga ha pubblicato un nuovo brano su Spotify e le altre piattaforme digitati, non esattamente inedito, ma comunque una canzone mai rilasciata ufficialmente. Si tratta di Brooklyn Nights, canzone che già circolava in Internet nel 2014, quando sembrava che fosse in procinto di essere rilasciato un secondo volume dell'album ARTPOP con brani inediti. Quella sfortunata parentesi discografica, non apprezzata ...

J Balvin - Ambiente | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone J Balvin, Ambiente: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di J Balvin è Ambiente: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. E’ uscito Ambiente, il nuovo singolo di J Balvin -all’anagrafe José Álvaro Osorio Balvin- cantante di origine colombiana. Il sound dei suoi brani strizzano […]

Tanta Roba Anthem - Gemitaiz | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gemitaiz, Tanta Roba Anthem: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Gemitaiz è Tanta Roba Anthem: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Dopo aver svelato i featuring e la tracklist (che trovate qui) del suo nuovo disco “Davide”, Gemitaiz ha fatto uscire su Spotify il nuovo singolo “Tanta Roba Anthem” feat. Guè Pequeno e […]

Ballo del Blocco - OG Eastbull | Testo - Audio - MP3 : Canzone OG Eastbull, Ballo del Blocco: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di OG Eastbull è Ballo del Blocco: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. OG Eastbull, Ballo del Blocco Testo Uh Yeah Mmm Maschera da sci, ah Due Ponti Brasi’, eh Lei lo muove sì, mmm […]

Fuori luogo - Mr. Rain | Testo - Audio - MP3 : Canzone Mr. Rain, Fuori luogo: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Mr. Rain è Fuori luogo: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. “Fuori luogo” è il terzo singolo scelto da Mattia – in arte Mr. Rain – dopo il successo di “Ipernova” e ancora prima “I grandi non […]

Audio e testo di Will we be strangers di Elisa - nuovo singolo dal 13 aprile per il ritorno all’inglese : Will we be strangers di Elisa è il nuovo singolo dal 13 aprile con il quale l'artista di Monfalcone è tornata all'inglese. Con la produzione di Big Fish, il brano avrà presto un suo video ufficiale nel quale Elisa si trasforma in un improbabile Steve McQueen con due Mustang lanciate alla massima velocità Il brano ha visto la luce l'8 aprile scorso in occasione della prima data dell'Elisa European Tour, con il quale ha ufficializzato la ...

Audio - testo e traduzione di Youngblood dei 5 Seconds Of Summer - title-track del terzo album di inediti : Youngblood dei 5 Seconds Of Summer è il nuovo brano estratto dall'album omonimo, in uscita il prossimo 22 giugno in tutto il mondo. Dopo la pubblicazione del primo singolo Want You Back, che ha anticipato una breve tournée internazionale di promozione, i 5 Seconds Of Summer hanno rilasciato anche Youngblood, title-track del prossimo album d'inediti. Il nuovo disco della band australiana arriverà sul mercato discografico a giugno, a tre anni ...

Non Cambierò Mai - Capo Plaza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Capo Plaza, Non Cambierò Mai: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Capo Plaza è Non Cambierò Mai: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Capo Plaza, Non Cambierò Mai Testo [Intro] Skrrt skrrt [Strofa 1] Bevo il succo, fumo un pacco Questi qua li lascio fare […]

Audio - testo e traduzione Let me di Zayn Malik - il nuovo singolo dal 2° album da solista : Let me di Zayn Malik è il nuovo singolo dell'ex cantante degli One Direction. Il brano anticipa il secondo disco di inediti dell'artista che, dopo l'addio alla boyband anglo-irlandese, sta lavorando da mesi alle canzoni che verranno rilasciate con il nuovo disco, il secondo della sua carriera da solista. Let me di Zayn Malik è atteso per oggi, giovedì 12 aprile, e sarà disponibile dalle ore 14.00 (ora italiana) in digital download in tutto il ...

Ciao - Coez | Testo - Audio - MP3 : Canzone Coez, Ciao: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Coez è Ciao: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il brano è prodotto da Frenetik & Orang3 ed è la seconda traccia all’interno del disco del cantante, rilasciato nel maggio 2017. Su Instagram, Coez ha rivelato di […]

Cover - Entics | Testo - Audio - MP3 : Canzone Entics, Cover: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Entics è Cover: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il cantante milanese classe 1985 Cristiano Zuncheddu torna con questo interessante brano, una canzone caratterizzata da sonorità fresche ed estive, che potrebbe divenire una hit che ci accompagnerà […]

Lucio Dalla rivive in Tu non mi basti mai di Ron - nuovo singolo dal 13 aprile : Audio e testo : Tu non mi basti mai di Ron arriva in radio il 13 aprile. Il singolo arriva dopo Almeno Pensami, brano con il quale ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo aggiudicandosi il Premio della Critica Mia Martini. Il brano è estratto dal disco con il quale ha voluto celebrare la memoria del collega e amico Lucio Dalla, scomparso improvvisamente nel 2012 appena dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Pierdavide Carone con il ...