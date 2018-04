Atp Montecarlo | Bautista Agut agli ottavi

Diretta/ Atp Montecarlo 2018 - Fognini Struff (0-0) streaming video e diretta tv : tocca al primo italiano! : diretta Atp Montecarlo 2018 , info streaming video e tv: orario delle partite che si giocano mercoledì 18 aprile nel torneo di tennis del Principato. In campo Cecchinato, Nadal e Djokovic(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Atp Montecarlo : Seppi al secondo turno : ANSA, - ROMA, 17 APR - Dopo Marco Cecchinato e Fabio Fognini, anche Andreas Seppi si qualifica per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo . L'altoatesino, passato attraverso le qualificazioni, ...

Atp Montecarlo 2018 : Fognini batte anche la scaramanzia! Vince con il 17 sulla maglia : Ora lo attende il tedesco Jan-Lennard Struff , numero 61 del mondo, in un match in programma mercoledì: Fabio si è aggiudicato in due set l'unico precedente, disputato nelle semifinali di Monaco di ...