Astronave della morte | in Olanda si potrà morire quando e come si vuole

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il settantenne medico australiano Philip Nitschke, sostenitore agguerrito dell'eutanasia, e quindilibertà di poter sceglieremettere fine alla propria vita, ha creato una capsula predisposta a questo scopo. Il suo nome è Sarco. È il primo apparecchio al mondo per l'eutanasia realizzato con una stampante 3D. Sarco sembra unaHa l'aspetto di unache può contenere però soltanto una persona, e che non è destinata a trasportare nessuno, ma soltanto a convogliare la persona che decida di salirci, e di mettere in pratica le sue funzioni, verso la. Sarco è stata esposta ad Amsterdam, alla fiera degli articoli funerari, nella modernissima, che non si scandalizza davanti ad una innovativa invenzionequesta. Infatti il suo Governo ha recentemente trattato l'argomento "fine vita", affinché l'eutanasia sia concessa anche ai più anziani, ...