Astronave della morte : in Olanda si potrà morire quando e come si vuole : Il settantenne medico australiano Philip Nitschke, sostenitore agguerrito dell'eutanasia, e quindi della libertà di poter scegliere come e quando mettere fine alla propria vita, ha creato una capsula predisposta a questo scopo. Il suo nome è Sarco. È il primo apparecchio al mondo per l'eutanasia realizzato con una stampante 3D. Sarco sembra una Astronave Ha l'aspetto di una Astronave che può contenere però soltanto una persona, e che non è ...