Ascolti TV | Martedì 17 aprile 2018

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

Ascolti tv martedì 10 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Questo nostro amore '80 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Roma - Barcellona, ritorno Quarti di Finale Champions League, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Il principe cerca moglie ha registrato un netto di ...

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018 : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video .000 ...

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018. Vince Juve-Real Madrid sul 20 (6 - 6 mln – 23.35%) - Isola 21.2% - male Questo Nostro Amore (12.7%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.360.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.093.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori ...

Ascolti tv martedì 3 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Questo nostro amore '80 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi (live) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film I fantastici 4 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film ...

Ascolti TV | Martedì 3 Aprile 2018 : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la seconda puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 il film I Fantastici 4 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%). Ancora un seguito eccezionale per i ricordi di Frizzi : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share (qui il battibecco tra Rosa ed Elena e il gruppo). Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018. In 6 - 2 mln per Inghilterra-Italia (23.6%) - Isola a 4 - 3 mln (22.4%) : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia – in onda dalle 21.03 alle 22.55 – ha conquistato 6.261.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi – dalle 21.17 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 4.360.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Rai2 il triplo appuntamento con Hawai Five O ha interessato 1.286.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 La ...

Ascolti tv martedì 27 marzo 2018 : Prime Time Su Rai 1 Inghilterra - Italia, amichevole, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film La fabbrica di cioccolato ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...

Ascolti TV | Martedì 27 Marzo 2018 : Isola dei Famosi Su Rai1 l’amichevole di calcio Inghilterra-Italia ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 La Fabbrica di Cioccolato ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV - 20 marzo 2018 : Isola dei famosi (24 - 8%) - Di Martedì (8 - 3%) : Ascolti Isola dei famosi 2018: la nona puntata del 20 marzo seguita da 4,5 milioni di telespettatori Ecco il quadro generale con gli Ascolti TV di Martedì 20 marzo 2018. Ieri sera in prima serata su Canale5 la nona puntata de L’Isola dei famosi è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila […] L'articolo Ascolti TV, 20 marzo 2018: Isola dei famosi (24,8%), Di Martedì (8,3%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018. L’Isola 24.8% - Sei mai stata sulla Luna 17.3% : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video 4.537.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.225.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto 1.255.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto ...

Ascolti tv martedì 20 marzo 2018 : Prime Time Il film Sei mai stata sulla Luna? ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. L'Isola dei Famosi ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Sherlock Holmes ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Il film Il Grande Match ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Martedì 20 marzo 2018 : L'Isola dei Famosi 2018 - Mara Venier Su Rai1 Sei mai Stata sulla Luna? ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2018 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...