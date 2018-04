Ascolti tv | 17 aprile 2018 | Grande Fratello 15 debutta col 22 | 6% di share

Ascolti tv martedì 17 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Questo nostro amore '80 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello 15, prima puntata (live), ha registrato 000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Lone Survivor ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV | Martedì 17 aprile 2018. Grande Fratello parte dal 22.6% : Barbara D'Urso Su Rai1 la quarta puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.686.000 spettatori pari al 15.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 all’1.39 – la prima puntata di Grande Fratello 15, con Barbara D’Urso, ha raccolto davanti al video 3.598.000 spettatori pari al 22.6% di share (qui gli Ascolti di tutti i debutti del GF – qui quello che è accaduto minuto per minuto - qui tutti i concorrenti). ...

Ascolti tv ieri - Questo nostro amore vs Grande Fratello 15 | Auditel 17 aprile 2018 : Come saranno andati gli Ascolti tv ieri sera? Ricordiamo che Canale 5, dopo gli ottimi risultati di share dell’isola dei famosi 2018 ha subito lanciato un altro reality show. A partire da ieri, infatti, è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Nip (quello composto dalle persone comuni, anche se proprio comuni non lo sono) che ha visto un ritorno storico alla conduzione, Barbara d’urso. Dall’altra parte invece, sponda ...

Ascolti TV | Martedì 17 aprile 2018 : Barbara D'Urso Su Rai1 la quarta puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata di Grande Fratello 15, con Barbara D’Urso, ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti di tutti i debutti del GF – qui quello che è accaduto minuto per minuto - qui tutti i concorrenti). Su Rai2 Hawai Five O ha interessato .000 spettatori pari al % ...

Ascolti tv - 16 aprile 2018 : la finale de L’Isola dei Famosi segna il 26 - 4% di share : Ascolti finale L’Isola dei Famosi 2018: ieri sera l’ultima puntata del reality vista da… Resi noti i dati con gli Ascolti tv registrati da la finale de L’Isola dei Famosi 2018, che è andata in andata in onda lunedì 16 aprile in prima serata su Canale5. Ieri sera a guardare l’ultima puntata del reality show […] L'articolo Ascolti tv, 16 aprile 2018: la finale de L’Isola dei Famosi segna il 26,4% di share ...

Ascolti TV | Lunedì 16 aprile 2018. In 4 - 5 mln per la finale dell’Isola (26.4%) ma vince Montalbano (6 - 5 mln – 26.5%) : Isola dei Famosi: il selfie di Mara Su Rai1 – dalle 21.32 alle 23.36 - Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio, con Belen Rodriguez, ha conquistato 6.472.000 spettatori pari al 26.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.40 – la finale dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.545.000 spettatori pari al 26.4% di share (qui i dati dell’anno scorso – qui i dati di tutte le ...

Ascolti tv lunedì 16 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il commissario Montalbano - Il campo del vasaio ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Criminal ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 L'Isola dei Famosi, finale (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Batman Begins ha ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs l’Isola dei Famosi | Auditel 16 aprile 2018 : Arrivati a metà aprile, la domanda che si pone ogni mattina non cambia: come si sono evoluti i dati Auditel della serata appena trascorsa? Scopriamo assieme se Rai 1 avrà conquistato la maggior parte del pubblico con il commissario Montalbano o se l’Isola dei Famosi di Canale 5, giunta alla finale, avrà primeggiato la sfida a colpi di percentuali di share. Ecco a voi tutti gli Ascolti di ieri, 16 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 16 aprile ...

Ascolti TV | Lunedì 16 aprile 2018 : Isola dei Famosi: il selfie di Mara Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio, con Belen Rodriguez, ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la finale dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui i dati dell’anno scorso – qui i dati di tutte le finali). Su Rai2 Voyager ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Batman Begins ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti pomeriggio 15 aprile : Nel pomeriggio del 15 aprile, sia su Rai 1 sia su Canale 5 si è parlato di dipendenze. A Domenica In, con Cristina Parodi e Don Antonio Mazzi, si è affrontato il tema “Giovani e droga” mentre a Domenica Live, con Barbara D’Urso e Marco Baldini, di dipendenza dal gioco. Inoltre, tanti altri ospiti della musica, del cinema e della tv per le due rivali della Domenica, di cui andremo ora a riassumere gli argomenti principali e a ...

Ascolti TV - 15 aprile 2018 : Che tempo che fa (15 - 7%-14 - 7%) batte The Wall (10 - 8%) : Ascolti TV ieri, domenica 15 aprile 2018: The Wall debutta con 2,3 milioni di spettatori Quali sono gli Ascolti tv di domenica 15 aprile 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, Che tempo che fa è stato visto da 3 milioni 935 mila telespettatori medi pari al 15,7% di share (Che tempo che fa […] L'articolo Ascolti TV, 15 aprile 2018: Che tempo che fa (15,7%-14,7%) batte The Wall (10,8%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018. Che Tempo che Fa vince con il 15.7%-14.7%. Per The Wall solo il 10.8% : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.935.000 spettatori pari al 15.7% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.289.000 spettatori (14.7%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.361.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.005.000 spettatori (7.7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.556.000 spettatori (6.6%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Ascolti tv domenica 15 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo che Fa (live) ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %. Su Rai 2 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %. Instinct .000, %. Su Rai 3 Sono Innocente ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 The Wall, prima puntata, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato .000 telespettatori, ...

Ascolti TV | Domenica 15 aprile 2018 : Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (presentazione al % con .000 spettatori) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da .000 spettatori (%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori mentre Instinct è stato la scelta di .000 spettatori (%). Su Italia 1 Le Iene ha ...