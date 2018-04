Arriva la terza stagione de La casa di carta

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Dopo il successo dei primi due capitoli, la notizia era nell'aria: Netflix ha confermato l'arrivo dellade Ladi, la serie tv spagnola non-inglese più vista in assoluto sulla piattaforma di streaming. L'annuncio èto durante un evento a Roma, nel corso del quale sono state trasmesse le prime due puntate della seconda. Era presente anche Álvaro Morte, che nella serie interpreta "Il Professore". "Stiamo preparando un nuovo colpo", aveva twittato dal suo account in tempi non sospetti: era il 4 aprile e i fan avevano già iniziato a esultare.Estamos preparando un nuevo equipo y un nuevo golpe. Atentos a los próximos tweets. — El Profesor (@elprofesor) 4 aprile 2018Ladiè una serie tv spagnola ideata dal produttore e regista Álex Pina,ta in Italia, sulla piattaforma Netflix, il ...