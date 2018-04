Arezzo sconfitto con onore dal Monza

arezzoweb

: Serie C - Arezzo sconfitto dal Monza nel recupero della 29^giornata - Campioni_cn : Serie C - Arezzo sconfitto dal Monza nel recupero della 29^giornata -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Era nell'aria, d'altronde, come diceva una famosa pubblicità "noi , inteso la banda di Pavanel, siamo scienza..non fantascienza" anche se negli ultimi tempi l'11 amaranto si avvicina più alla seconda definizione. Ma 6 gare in 18 giorni stendono un toro figuriamoci un "cavallino" anche se rampante. Non ...