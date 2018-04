Apple lancerà un servizio di informazione su abbonamento

wired

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Alla notizia dell’acquisizione da parte didi Texture, piattaforma definita “lo Spotify delle riviste“, era chiaro che i piani fossero quelli che si vanno delineando in queste ore: secondo Bloomberg, l’azienda è al lavoro per lanciare undia pagamento. La Mela, dopo aver assorbito Texture, ha licenziato una ventina dei suoi dipendenti: gli altri, così come la tecnologia del, dovrebbero confluire nella squadra della già esistenteNews, mentre i nuovi abbonamenti saranno lanciati nel 2019. Non sono ancora trapelati dettagli sul funzionamento del tutto. Texture, prima di essere comprata, offriva un catalogo di circa 200 riviste – tra le quali People, Time, National Geographic, Esquire, GQ, The Atlantic e Rolling Stone – per 9,99 dollari al mese, lo stesso prezzo dello streaming musicale. Volendo restare in casa,...