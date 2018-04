Anticipazioni Un posto al sole | RITA GIORDANO Adele Pandolfi torna nella puntata 5000

tvsoap

: È la PRIMA MOGLIE di RAFFAELE ed è morta... ma torna!!! Perché? #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - redazionetvsoap : È la PRIMA MOGLIE di RAFFAELE ed è morta... ma torna!!! Perché? #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - zazoomblog : Un Posto al Sole anticipazioni puntate dal 23 al 27 aprile 2018 - #Posto #anticipazioni #puntate #aprile… - VelvetMagIta : Le anticipazioni di Un posto al Sole su #VelvetMag #upas #video -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) L’11 maggio 2018 Unalfesteggia le cinquemila puntate e, per l’occasione, manderà in onda un doppio episodio che però non si caratterizzerà solo per la maggior durata… Sin da tempi non sospetti, vi stiamo “spoilerando” che ladi #Upas sarà speciale anche dal punto di vista dei contenuti, e non per niente la pagina Facebook ufficiale della soap ha postato da poco un video destinato a incuriosire soprattutto i fan storici della gloriosa trasmissione di Rai 3! Dal video si evince chiaramente che èta sul set, l’attrice che nei primi anni di UnalinterpretavaCozzolino in. Si tratta della prima moglie di Raffaele (e madre di Diego), che a un certo punto della narrazione fu uccisa da Ciro Gambardella (scatenando il putiferio tra gli aficionados dell’epoca). Essendo il personaggio ...