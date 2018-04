Anticipazioni Un posto al sole | FRANCO e ANGELA | il matrimonio può attendere un po’?

tvsoap

: I due hanno ritrovato il sorriso ma... #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - redazionetvsoap : I due hanno ritrovato il sorriso ma... #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni - daringtodo : Serena pensa che Filippo sia riuscito a sconfiggere la sua dipendenza... Sarà davvero così? #UnPostoalsole #upas - ErikaMarra87 : Anticipazioni Un posto al sole al 27 aprile: Beatrice tenta il suicidio? -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Dopo la conclusione della lunga vicenda al cardiopalma legata al clan Prisco,Boschi (Peppe Zarbo) ePoggi sono al momento un po’ meno al centro della scena rispetto ai mesi precedenti (li rivedremo in primo piano tra qualche tempo), ma sappiamo che – dopo tante sofferenze – attualmente attraversano uno stato di “stabilità positiva”. Lo ha sottolineato anche Claudia Ruffo, l’interprete di, in una recentissima intervista rilasciata al settimanale Vero Tv: In questo periodosi sono riavvicinati. Il pubblico vedràsorridere e stare serena, ma i pericoli e le sorprese sono sempre in agguato… Non si sa ancora in realtà quali siano le trame che riguarderanno la giovane Poggi e il suo compagno quando i riflettori torneranno ad illuminarli in modo più deciso, ma quel che è certo è che – complice anche ...