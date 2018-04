Anticipazioni Chi l’ha visto | puntata 18 aprile 2018

Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 18 aprile : sentenza omicidio Marco Vannini : Chi l'ha visto?, in onda oggi, mercoledì 18 aprile, in prima serata su Raitre: Federica Sciarelli si occupa della sentenza sull'omicidio di Marco Vannini.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:49:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : FRANCISCA chiede a SAUL di scegliere tra JULIETA e la sua libertà! : Nei nostri precedenti post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arresto di SAUL Ortega (Ruben Bernal): geloso per la vicinanza tra quest’ultimo e JULIETA Uriarte (Claudia Galan), il cattivissimo Prudencio (Josè Milan) utilizzerà un Segreto del passato per “fare rinchiudere” il fratello tra le sbarre… Cosa succederà? Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, SAUL e ...

Report – Quinta puntata del 16 aprile 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in prima serata su Raitre Quinta puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Quinta puntata del 16 aprile 2018 – ...

Isola dei Famosi 2018 - Anticipazioni finale : chi vincerà tra Amaurys - Jonathan - Bianca - Gaspare e Francesca? : ... che quest'anno saranno ospitate presso il MIND " Milano Innovation District, l'area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. A coordinarle, ...

Beautiful - Anticipazioni americane : STEFFY vuole chiudere con BILL ma lui… : STEFFY Spencer, nelle prossime puntate americane di Beautiful, si ritroverà ancora una volta a dover mettere dei paletti al comportamento di BILL, chiedendo al suocero di smettere di dichiararle amore e professare le sue intenzioni di conquistarla. Come già riportatovi, infatti, l’editore continua a reclamare per sé la nuora, nonostante fino ad ora la ragazza continui a dichiararsi non interessata. Anche in questa nuova occasione, STEFFY ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Anticipazioni del 16 aprile : chiarimenti e confessioni prima della Finale : ... che quest'anno saranno ospitate presso il MIND " Milano Innovation District , l'area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. A coordinarle, ...

Report – Quinta puntata del 16 aprile 2018 – Anticipazioni - inchieste. : Questa sera, in prima serata su Raitre Quinta puntata della nuova edizione di Report, il programma di inchieste e approfondimento, che nelle scorse edizioni ha fatto luce su diversi casi scottanti, interessando una platea sempre più ampia. Report Alla conduzione, per la terza serie consecutiva, l’autore Sigfrido Ranucci e la collaborazione delle cinque storiche firme […] L'articolo Report – Quinta puntata del 16 aprile 2018 – ...

Chicago Fire 6 Anticipazioni del 20 aprile : Ospiti inattesi : Chicago Fire 6 anticipazioni del 20 aprile – L’episodio 11 della serie Tv andrà in onda venerdì nella prima serata di Premium Action. “La legge della giungla” mette al centro della trama la scalata sociale di Stella, che nella puntata del 13 aprile abbiamo visto alle prese con un incontro romantico. Le anticipazioni di Chicago Fire 6 sottolineano inoltre che Severide e Casey dovranno fare i conti con un salvataggio che ...

Chicago Fire 6 Anticipazioni del 13 aprile : Nuovi dispositivi e amori : Chicago Fire 6 anticipazioni del 13 aprile – L’episodio 10 della serie Tv andrà in onda su Premium Action nella prima serata di venerdì. “Nuove opportunità” ci svela quale sarà l’esito dell’ultimo scontro fra Brett e Stella sul fronte romantico. Le anticipazioni di Chicago Fire 6 rivelano infatti che una delle due farà un passo in avanti per conquistare il Tenente Zach. Chicago Fire 6 anticipazioni e riassunto ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale : Aquilino offre aiuto ad Hernando - Camila chiede scusa… (13 aprile) : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale: Aquilino offre aiuto ad Hernando e gli presta una grossa somma di denaro, Camila quindi gli chiede scusa… la trama di stasera su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:05:00 GMT)

Propaganda Live : Anticipazioni 13 aprile - con Diego Bianchi : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . Propaganda Live, ospiti e anticipazioni di questa sera Tra gli ospiti del programma condotto da Diego Bianchi ''Zoro'' ci saranno stasera a #...

Grande Fratello Anticipazioni : chi sono i tre super-boni del Casale : Valerio Logrieco, Simone Poccia e Filippo: uno di loro sarà concorrente del GF 15 Martedì prossimo debutterà su Canale 5 la quindicesima edizione del Grande Fratello. E al timone del padre di tutti i reality ci sarà nientepopodimeno che Barbara d’Urso, la quale proprio ieri a Pomeriggio 5 ha dato delle clamorose anticipazioni, che hanno già acceso gli animi in rete. Cosa ha detto? In pratica ha asserito che 3 aspiranti inquilini della casa ...

Cyrano - l’amore fa miracoli/ Anticipazioni : il programma con Gramellini-Ambra verso la chiusura (13 aprile) : Cyrano, l’amore fa miracoli, Anticipazioni del 13 aprile: il programma condotto dall'inedita coppia formata da Massimo Gramellini e Ambra verso la chiusura.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:07:00 GMT)

Le Iene Show - Anticipazioni 11 aprile : Suor Cristina inviata speciale - Roberta Rei incontra Luca Barbareschi : Come sempre, il programma potrà essere commentato attraverso i social network e le pagine ufficiali del programma oltre ad essere seguito in diretta streaming dal portale di Mediaset e il sito ...