Anthony Bourdain | la politica è sempre nel piatto

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair (2018). «Viaggio in giro per il mondo, mangio un sacco di roba e sostanzialmente faccio tutto quello che mi pare». Con queste parole,propose per la prima volta, quasi vent’anni fa, il suo programma tv sulle cucine e i ristoranti del globo. All’epoca era uno chef di mezza età, efficiente ma non geniale. Non aveva visto granché del mondo, ma aveva scritto un libro sorprendente, Kitchen Confidential. In quegli anni la sua vita cambiò completamente: nel 2002 il programma (che prima si chiamava A Cook’s Tour) partì e da alloranon si è più fermato. Il 5 aprile è partita la nuova stagione di Cucine segrete, su laF (Sky 139) ogni giovedì alle 21.10. In uno dei suoi viaggi, a Roma, si è innamorato di Asia Argento e le è stato accanto (al netto dei suoi 200 giorni di viaggio all’anno) durante tutta la ...