Animali | Legambiente | legge per la videosorveglianza nei macelli

meteoweb.eu

: RT @CIWF_IT: Le telecamere nei macelli sono uno dei modi in cui le nuove tecnologie possono esser messe, con intelligenza, a servizio dell'… - Legambiente : RT @CIWF_IT: Le telecamere nei macelli sono uno dei modi in cui le nuove tecnologie possono esser messe, con intelligenza, a servizio dell'… - volervolaramar : RT @Legambiente: Oggi con @CIWF_IT e @Animal_Law_ita parliamo di telecamere nei macelli: la loro introduzione porterebbe più tutele per ani… - Legambiente : Oggi con @CIWF_IT e @Animal_Law_ita parliamo di telecamere nei macelli: la loro introduzione porterebbe più tutele… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Rimettere al centro del dibattito pubblico nazionale il tema del maltrattamento deglinei, e’ l’obiettivo di, Ciwf Italia e Animal Law che per la prima volta hanno organizzato oggi a Roma la conferenza “Telecamere nei: piu’ tutele per, lavoratori, veterinari e consumatori” coinvolgendo, intorno allo stesso tavolo, esperti di diversi settori per trovare soluzioni condivise, a partire dalla possibilita’ di introdurre in Italia unache preveda l’obbligo di installare impianti diin tutti iitaliani. Una richiesta che le tre associazioni indirizzano al Parlamento e che e’ riassunta nel documento presentato oggi, dove sono spiegate le ragioni dell’importanza di una normativa di questo tipo. La– secondo le tre associazioni – permetterebbe di ...