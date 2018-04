Andrea Bacci | due condanne per gli spari contro l’imprenditore amico di Renzi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il collegio del tribunale di Firenze ha condannato Giuseppe Raffone e Pasquale D’Alterio nel processo per gliesplosi il 23 gennaio 2017l’auto e la ditta delfiorentinodi Matteo. Per due volte nella stessa giornata colpi di arma da fuoco furono esplosi primala vettura di, e poivetrate e insegna della pelletteria Ab Florence a Scandicci. Raffone è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione, D’Alterio a 6 anni e 9 mesi. Il pm Christine Von Borries aveva chiesto rispettivamente per i due – arrestati nel febbraio 2017 – 9 anni e 6 mesi e 7 anni. D’Alterio, imprenditore di origine napoletana residente da anni nel Pistoiese, tra l’altro noto per essere un campione mondiale di bocce, e D’Alterio, di Catania, furono arrestati nel febbraio del 2017 nell’ambito dell’inchiesta che poi ha portato al ...