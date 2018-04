Amici 17 | strappo muscolare per Valentina Verdecchi | è a rischio?

superguidatv

(Di mercoledì 18 aprile 2018)potrebbe lasciare il serale di17 per un infortunio: le parole della ballerina con la conduttrice Maria De Filippi Brutte notizie per. Durante l’ultima puntata del pomeridiano17, Maria De Filippi chiama la ballerina per avvisarla: “se lonon va a posto, non è detto che tu possa ricominciare a ballare”17 serale:Durante la seconda puntata del serale di2018,si è esibita sulle note di “Dirty Diana“. Una coreografia riuscita bene se non fosse stato per un passaggio in cui la ballerina ha subito unoche ora potrebbe mettere ala sua permanenza all’interno della diciassettesima edizione del popolare programma di Canale 5. Ad avvisare la ballerina è stata proprio Maria De Filippi che ha chiamato in casetta aggiornando ...