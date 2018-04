Amici 17 | l’infortunio di Valentina è serio | la ballerina sarà sostituita

Maria De Filippi parla con Valentina dopo l’infortunio ad Amici 2018 : uno strappo mette a rischio il suo serale : Maria De Filippi parla con Valentina e le comunica una importante decisione. Nel corso del 2° serale di Amici di Maria De Filippi , la ballerina Valentina si è infortunata. Questo potrebbe mette re a rischio il suo percorso al serale di Amici 2018 . Alla conduttrice del programma spetta l'arduo compito di comunicarlo alla concorrente della squadra bianca che scoppia in lacrime. Maria De Filippi palra con Valentina in un collegamento ...

