La Corte d'di Torino ha assoltogli imputati del processo per le morti daalladi Ivrea Per i giudici "il fatto non sussiste". Ma il Pg: "Valuteremo se impugnare". In primo grado tra i condannati Carlo e Franco De Benedetti,ai quali furono inflitti 5 anni e 2 mesi per i reati di omicidio colposo e colpose.E l'ex ministro Corrado Passera. Il processo riguardava dipendenti dell'che si erano ammalati o erano deceduti per il contatto di sostante nocive sul posto di lavoro.(Di mercoledì 18 aprile 2018)