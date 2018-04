Amianto all' Olivetti | tutti assolti in Appello

Amianto all'Olivetti - assolti i fratelli De Benedetti e altri 11 : Torino, 18 apr. , askanews, Tutti assolti per le morti di Amianto alla Olivetti. La Corte d'Appello di Torino, presieduta da Flavia Nasi, ha ribaltato la sentenza di primo grado stabilendo che i 13 ...

Le conseguenze dell'Amianto nella valle del diavolo in Toscana : Difficilmente, però, chi vi capiti per caso potrà immaginare che quella che ha di fronte è la prima centrale geotermica mai costruita al mondo.

Osservatorio Nazionale Amianto incontra l'assessore regionale del Veneto alla salute Luca Coletto per la problematica Amianto : ... uccide con il mesotelioma, il cancro ai polmoni, alla laringe, alla faringe, allo stomaco, al colon retto, alle ovaie e con l'asbestosi: 6.000 decessi ogni anno solo in Italia, 107.000 nel mondo, e ...

Amianto - riprende il processo per i morti alla Scala : Nel teatro italiano più noto al mondo, dieci decessi sospetti, ma anche 20 ammalati a causa della fibra cancerogena. Cinque dirigenti sotto accusa per omicidio colposo - Nel teatro italiano più noto ...

Amianto - audizione all'Ars : L'Ona denuncia la mancata applicazione della legge regionale Amianto. La Sicilia ha pagato un costo altissimo in termini di vite. Spicca Siracusa

COLOGNO MONZESE - INCENDIO CARTIERA/ Video - Milano : "rogo doloso" e allerta Amianto vicino a Mediaset : COLOGNO MONZESE, vasto INCENDIO in una CARTIERA: Video Vigili del Fuoco vicino a Milano, maxi rogo doloso nell'azienda di stoccaggio carta vicino a Mediaset.

RIFORMA PENSIONI/ Il riconoscimento per i lavoratori esposti all'Amianto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il riconoscimento per i lavoratori esposti all'amianto. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 marzo

Vittime Amianto - un sit in a Priolo Gargallo : L'osservatorio nazionale amianto Siracusa organizza un sit-in davanti allo stabilimento di Priolo Gargallo per chiedere l'applicazione della legge

Lotta all'Amianto - l'OMS : «Casale è un modello da esportare nel mondo» : Delegazione casalese in Germania per raccontare la resilienza di Alberto Marello Il 'modello Casale' va studiato, clonato ed esportato. Ad affermarlo è l'OMS che martedì, a Bonn, in Germania, ha ...