Ambiente Trentino | “Bene il controllo dei cinghiali”

(Di mercoledì 18 aprile 2018) “Apprendiamo con soddisfazione che il Comitato faunistico provinciale ha approvato una nuova disciplina per ildel cinghiale nella Provincia di Trento su proposta dell’assessore Dallapiccola a seguito della presentazione del ddl 183, riguardante ‘Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 per limitare l’espansione dei Cinghiali’, d’iniziativa dei consiglieri Giovanazzi, Tonina e Fasanelli, che gia’ aveva ottenuto il via libera dalla Terza Commissione permanente”. Lo affermano in una nota i consiglieri provinciali trentini Nerio Giovanazzi, Mario Tonina e Massimo Fasanelli. “Il ddl – aggiungono – metteva in evidenza che il soloesercitato fin dal 2000 secondo le previsioni della legge provinciale sulla caccia risulta insufficiente. La specie in questi anni è infatti decuplicata e analogo ...