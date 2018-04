Amazon | nuovo browser per Android Si chiama Internet | è molto leggero e rispetta la

Amazon lancia Internet - un nuovo browser per l’India - e la International Shopping Experience : Senza particolari clamori Amazon ha lanciato un nuovo browser Internet, chiamato proprio in questo modo, disponibile al momento solamente in india. L'articolo Amazon lancia Internet, un nuovo browser per l’India, e la International Shopping Experience proviene da TuttoAndroid.

Nuovo accordo tra Amazon Prime Video e Rai : serie tv - film e programmi per ragazzi : I clienti Prime vedranno arricchire il proprio pacchetto Video grazie ad un accordo tra Amazon Prime Video e Rai, che renderà disponibili alcuni prodotti Rai di grande successo tra serie tv, film e programmi per ragazzi. Grazie a questo accordo, Prime Video porta i grandi contenuti locali a tutti i clienti in Italia che potranno guardare, ad esempio, tra gli altri, I Medici, Rocco Schiavone e Il Cacciatore, tre serie che saranno rese ...

Passo indietro di Netanyahu sui migranti - Nuovo attacco di Trump ad Amazon - Estradizione di Puigdemont - Key4biz : Ma non e' giusto, scrive l'ora 61enne esponente conservatore nel suo intervento sul 'Telegraph', che la differenza tra la vita e la morte sia determinata dalla fortuna: la scienza moderna ha gli ...

Amazon Prime raddoppia (di nuovo) i prezzi : novità sull'abbonamento al servizio Video : Una mail. In poche righe #Amazon, dopo aver ringraziato i suoi utenti per la fedelta' mostrata, li informa di un imminente cambiamento dell'abbonamento Prime. A partire dal 4 aprile 2018 infatti, l'abbonamento ad Amazon Prime, che permette di beneficiare di spedizioni celeri e gratuite, passera' da un costo di 19,99 euro a un costo di 36 euro all'anno, quasi il doppio. Per i clienti gia' Prime invece, l'aumento scattera' con il primo rinnovo ...

Amazon e conti correnti : come funzionerà il nuovo strumento di pagamento : Amazon è un’azienda in continua e costante espansione. Il colosso dell’e-commerce, di anno in anno, aggiunge un nuovo settore alle …