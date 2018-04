Altri 6 punti di penalità per l' Arezzo

Governo - Orlando : “I tre punti di Martina? Possono contribuire a stanare gli Altri e a far finire il balletto” : “Questa scelta di rivolgersi al Paese sia giusta e può contribuire a stanare gli altri e a far finire un balletto che sta diventando insopportabile”. Così Andrea Orlando, intercettato dai cronisti all’ingresso alla Camera dei Deputati, ha commentato le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che in un post su Facebook ha chiesto di “ripartire da proposte concrete”, presentando tre punti: ...

Sardegna : fermato ubriaco e con la patente sospesa - perde Altri 72 punti Video : Probabilmente la patente non la rivedra' mai più A.B., il 31enne di Olbia, che la scorsa sera è stato fermato dagli agenti della Polizia Stradale [Video] – durante un normalissimo posto di blocco – è ha collezionato un meno 72 punti nella patente: che però nemmeno aveva, perché un anno fa gli era stata gia' sequestrata sempre per guida in stato d’ebrezza. Un fenomeno insomma. E questa volta A. B. ha proprio esagerato – leggendo il verbale ...

Crozza è Di Maio : 'Questi sono i nostri punti - se qualcuno non dovesse starci - abbiamo Altri punti' : Nel corso della puntata di 'Fratelli di Crozza', in onda sul Nove, il comico genovese veste i panni del leader del M5s Luigi Di Maio a pochi...

SAMSUNG GALAXY S9 e S9 PLUS/ Cosa ha in più del S8? I punti deboli rispetto gli Altri top gamma 2018 : SAMSUNG GALAXY S9 e S9 PLUS escono sconfitti per quanto riguarda la batteria: minor durata di GALAXY S8, iPhone X e tanti altri top di gamma 2018.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:35:00 GMT)

Il "partito di Gentiloni" si allarga. E Altri appunti su una campagna agli sgoccioli : Dopo Romano Prodi, Giorgio Napolitano e Walter Veltroni, anche Enrico Letta rompe il silenzio e si schiera al fianco della coalizione di centrosinistra e del premier Paolo Gentiloni. "Il voto del 4 marzo? Se penso a Italia e Europa voglio augurarmi che Paolo Gentiloni ne esca rafforzato con la coalizione che lo sostiene", scrive l'ex premier del Pd su Twitter. Un endorsement che viene accolto con grande soddisfazione dal Pd. ...

Gli appunti di Donald Trump : "Ricordarsi di ascoltare gli Altri" : Donald Trump manca di empatia? È quanto si stanno domandando i social network, dopo la pubblicazione sulla stampa di una fotografia presto divenuta virale. L'immagine in questione riguarda gli appunti ...

