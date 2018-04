Alta pressione in arrivo sulla Penisola | porterà sole e caldo

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Roma -IN ESPANSIONE DA NORD - Dopo un avvio di stagione spesso instabile da metà settimana la primavera ci regalerà finalmente il suo lato migliore, con giornate piùggiate e temperature decisamente gradevoli. Merito di un robusto campo di alte pressioni che si rinforzeràMitteleuropea, inglobando con la propaggine più meridionale anche la nostraa iniziare dalle regioni settentrionali, che saranno le prime a beneficiare del bel tempo, eccezion fatta per qualche fenomeno nel pomeriggio sulle Prealpi. BELLO AL CENTRO DA META' SETTIMANA - Per avere condizioni di tempo asciutto eggiato anche al Centro dovremmo tuttavia attendere la seconda parte della settimana. Sino a giovedì, infatti, correnti nordorientali manterranno attiva una diffusa instabilità, specie diurna, tra rilievi abruzzesi, laziali e molisani, ...