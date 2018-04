Allerta meteo Sicilia | codice giallo fino a domani

meteoweb.eu

: RT @blogsicilia: Nuovo allerta meteo della Protezione Civile, allarme giallo prorogato fino alle 24 di giovedì - - fiammyna : RT @blogsicilia: Nuovo allerta meteo della Protezione Civile, allarme giallo prorogato fino alle 24 di giovedì - - GrandangoloAg : Meteo, allerta gialla in Sicilia fino a domani - Grandangolo Agrigento - LiveSicilia : ALLERTA METEO PER STASERA E DOMANI -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La Protezione civile regionale ha diramato un avviso digialla per condizioniavverse in. L’avviso per il rischio-idrogeologico e idraulico è validoalle 24 di. L'articolosembra essere il primo suWeb.