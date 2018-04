Allerta Meteo | forti temporali pomeridiani al Sud | bombe d’acqua in Sicilia mentre al

Allerta Meteo al Sud per i forti temporali pomeridiani di oggi. Caldo estivo al Nord fino a +28°C in pianura Padana : 1/19 ...

Maltempo : Sicilia - oggi Allerta Meteo gialla : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) - La Protezione Civile regionale Sicilia na ha diramato ieri sera un allerta meteo gialla "per condizioni meteo avverse fino alle ore 24" di oggi . In particolare, l' allerta riguarda il rischio meteo -idrogeologico e idraulico.

Allerta Meteo Sicilia : codice giallo fino a domani : Dopo la violenta ondata di maltempo che due giorni fa ha investito la Sicilia occidentale, con un nubifragio che ha colpito Palermo, la Protezione Civile Regionale Sicilia na ha diramato oggi pomeriggio un’ Allerta gialla per condizioni meteo avverse fino alle ore 24 di domani , mercoledì 18 aprile. In particolare, l’ Allerta riguarda il rischio meteo -idrogeologico e idraulico. L'articolo Allerta meteo Sicilia : codice giallo fino a ...

Allerta Meteo - ciclone in Tunisia : tempeste di sabbia - forte vento e mareggiate - nuovo avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una depressione presente tra la Sicilia e la Tunisia , che ha determinato l’intensificazione dei venti sulle regioni meridionali dell’Italia, apporterà anche nella giornata di domani vento forte sulla Calabria, in estensione alla Basilicata e alla Puglia meridionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Allerta Meteo Sardegna : venti di burrasca fino a 80km/h : venti di burrasca da est-nord est con raffiche fino a 80 chilometri orari sono previsti domani in Sardegna . La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta dalle 9 alle 21 di sabato 14. Il mare sul canale di Sardegna sarà agitato con onde alte sino a due metri e mezzo. Probabile mareggiate lungo le coste esposte. Il vento, segnala l’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu, soffierà in media a 30 ...

Allerta Meteo Piemonte : 60 cm di neve sulle Alpi - forte rischio valanghe : In Piemonte resta l’Allerta gialla per le piogge abbondanti e il “forte” pericolo valanghe su tutto l’arco Alpino. In tre giorni sono già caduti 217 millimetri di pioggia a Piano Audi (Torino), 165 a Oropa (Biella), 130 a Barge (Cuneo), 127 a Fobello (Vercelli). Alla quota di 2.000 metri, 40-60 cm di neve sui settori meridionali delle Alpi, 30-50 su quelli occidentali, 25-40 sui settentrionali. Il pericolo di valanghe, ...