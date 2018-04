Alle 11 Casellati da Mattarella per l’incarico esplorativo 

Governo - Mattarella convoca Casellati Alle 11 : Il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, ha convocato la presidente del Senato, MariaElisabetta Alberti Casellati, al Quirinale alle ore 11. Lo rendenoto un comunicato del Quirinale.

Governo : Casellati Alle 11 al Quirinale : Roma, 18 apr(AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. L'articolo Governo: Casellati alle 11 al Quirinale sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Casellati convocata Alle 11 I paletti del Colle - poi lo “schema libero” : Mandato esplorativo alla presidente del Senato. Salvini: «Bene, sì a un premier terzo» Martina apre al dialogo su tre punti. I 5 Stelle: «Iniziativa utile»

Governo - mandato a Casellati Convocata al Quirinale Alle 11Salvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Berlusconi punta su Casellati. Ecco il piano per isolare l’Alleato : Come gli alligatori sulla riva del grande fiume, Silvio Berlusconi attende che nelle fauci spalancate gli cada un esploratore. Se la scelta del Colle premiasse (come lui si augura) Elisabetta Alberti Casellati, il leader di Forza Italia non vedrebbe in lei la presidente del Senato e nemmeno la seconda carica della Repubblica eletta perfino con i vo...

Casellati : “No al ritorno Alle urne - pronta a incarico se Mattarella lo chiedesse” : La Presidente del Senato fa capire di poter essere disponibile a ricevere l'incarico nel caso in cui la crisi proseguisse, ma aggiunge: "Non si può escludere Berlusconi".Continua a leggere

Governo - via Alle consultazioni. Mattarella riceve Casellati e Fico. Gli incontri in diretta : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati ...

Governo - via Alle consultazioni. Casellati : «FI e Lega? Niente strappi» : La presidente del Senato sale per prima al Colle: «Collaborazione per risolvere i problemi del Paese». Le priorità? «Riforma fiscale, lavoro e sicurezza».

Forza Italia riparte dAlle donne/ Alberti Casellati - Bernini e Mariastella Gelmini : Berlusconi sceglie il rosa : Forza Italia riparte dalle donne, restyling firmato Silvio Berlusconi: dopo l'elezione di Alberta Casellati alla presidenza del Senato, capigruppo Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Casellati presidente del Senato - consensi dAlle imprese venete : ... presidente di Ascom Padova , «il Senato ha eletto una figura che, oltre che di garanzia, saprà anche essere di stimolo nei confronti dell'intera classe politica. Il presidente di Confcommercio, ...

ELISABETTA CASELLATI PRESIDENTE DEL SENATO/ Eletta con voti di centrodestra e M5s - ora garante di un'Alleanza? : ELISABETTA CASELLATI: ex membro del CSM, è accanto a Berlusconi dal 1994. In passato la polemica per l'assunzione della figlia a capo della sua segreteria e le accuse di golpe.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 21:32:00 GMT)

Casellati : “Nessun traguardo è più precluso Alle donne” | Video : Casellati: “Nessun traguardo è più precluso alle donne” | Video Classe 1946, è la prima donna nella storia repubblicana a ricoprire la seconda carica dello Stato Continua a leggere