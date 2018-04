All’asta foto d’autore per sostenere Airalzh Onlus

vanityfair

(Di mercoledì 18 aprile 2018) È iniziata il 17 aprile, l’asta benefica ideata dalgrafo Settimio Benedusi sul sito charitystars.com a sostegno dell’associazionee della ricerca medico-scientifica sull’Alzheimer, patologia che nel nostro Paese colpisce oltre 600.000 persone e per la quale non esiste ancora una cura. I partecipanti potranno contendersi un ritratto realizzato dallo stesso Benedusi nel suo studio milanese, che sarà stampato su carta FineArt formato A3, timbrato e autografato. Ilgrafo, celebre per la sua arte e per aver immortalato nelle sue opere personaggi come Bebe Vio, Giorgio Armani ed Elisabetta Canalis, non è nuovo a operazioni di solidarietà, espresse sia attraverso la piattaforma CharityStars, sia partecipando a iniziative come Alzheimer Fest. Il ricavato dell’asta sarà interamente devoluto a– Associazione Italiana Ricerca Alzheimer ...