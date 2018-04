Allarme smog | il 95% popolazione mondiale respira aria inquinata

Allarme smog - 95% popolazione mondo respira aria inquinata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Smog - l’Allarme di Legambiente : “Emergenza cronica in Veneto” : “Aria sempre più irrespirabile in Veneto. Nel 2017 sei capoluoghi di provincia del Veneto si confermano fuorilegge con livelli di Pm10 alle stelle: Padova 102, Venezia 94, Vicenza 90, Treviso 83, Rovigo 80, Verona 73; si salva solo Belluno con 18 gg di sforamento. Situazione critica in tutta la Pianura Padana e in tutto il territorio veneto dove non si registra alcun accenno a miglioramenti, con la Regione Veneto che abbandona nei fatti la ...