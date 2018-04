Alla scoperta dello Spider-Man e del Peter Parker di Insomniac Games

Gocce di Stilla - un fine settimana Alla (ri)scoperta dell’unico autentico “spirito” italiano : la grappa : 1/5 ...

“Ma è uno scheletro!”. Choc Alla stazione di Milano. A fare la scoperta una clochard - è giallo sull’identità della vittima. Ma c’è una pista : Lo scheletro di un essere umano è stato trovato a Milano all’interno di un ex deposito ferroviario, fra viale Lunigiana e via Sammartini. A fare la scoperta, intorno alle 7 di mattina è stata una clochard che ha immediatamente dato l’allarme. Le ossa, stando alle notizie offerte, erano in un vano nel quale passano vecchi tubi per il riscaldamento della stazione Centrale. Le indagini sul caso sono affidate alla squadra Mobile ...

Il nuovo video di The Elder Scrolls Online ci porta Alla scoperta dei misteri e delle meraviglie dell'isola di Summerset : Il mese scorso, Bethesda Softworks ha annunciato Summerset, il nuovo capitolo della saga di ZeniMax Online Studios, The Elder Scrolls Online (ESO), già provato in anteprima per voi. Oggi, è stato pubblicato un nuovo video di gioco per scoprire i misteri e le meraviglie di quest'isola.In ESO: Summerset, i giocatori esploreranno le antiche terre degli alti elfi per la prima volta dal 1994, anno di pubblicazione di The Elder Scrolls: Arena, e ...

moto - dal 19 al 22 aprile il "rally dell'umbria" Alla scoperta del territorio regionale; paparelli : evento originale e autentico per ... : Da tempo stiamo puntando su una promozione dell'Umbria che associa turismo e sport, che propone ai turisti emozioni uniche, un turismo esperienziale che coinvolge e fa vivere non una vacanza, ma la ...

Salone del mobile 2018 - Alla scoperta dei palazzi milanesi più belli aperti al pubblico : A Milano, dietro ai portoni dei palazzi storici si celano cortili dal fascino senza tempo e giardini inaspettati. Alcune di queste meraviglie solitamente nascoste si svelano per pochi giorni al pubblico in occasione del FuoriSalone 2018. Location fantastiche addobbate a festa da designer e aziende che ne valorizzano al massimo gli spazi e le peculiarità. Così la Design Week diventa un’occasione per andare alla scoperta di luoghi spesso ...

Turismo - dal Grano Antico al Museo Sensoriale : Alla scoperta di ‘The Roman Venice’ : Un protocollo di intesa con il Polo Museale del Veneto per una fruizione esperienziale del Museo di Altino e di altri siti archeologici del Veneto Orientale, un weekend esclusivo con tante cose da fare tra una terra dal passato glorioso (Quarto d’Altino) e una laguna ricca di storia e misteri come la Laguna Nord di Venezia. Sono questi i primi passi di ”The Roman Venice”, la rete di imprese che si propone di valorizzare in ...

Alla scoperta di Colentum tra spiaggia e archeologia : Decolla a Murter il progetto di valorizzazione dei resti dell'antica località romana. Nuovi percorsi di visita, ora si punta anche a un museo e a un giardino botanico

TV - Rai5 : “C’era una volta una casa” - Alla scoperta delle dimore storiche in Italia : Un viaggio alla scoperta delle meraviglie nascoste del Bel Paese. Dal Veneto alla Puglia, passando per Campania, Lazio, Toscana e Marche. La serie “C’era una volta una casa” che Rai Cultura propone da lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai5, racconta la nascita e la storia di importanti dimore nate per accogliere re o nobili e pensate come lussuose abitazioni e successivamente trasformate in musei o curate dai discendenti delle famiglie nobiliari e ...

CUNEO/ Al Monviso lunedì un pomeriggio Alla scoperta dello scultore Fidia : Silvana Cincotti:"Mi chiamo Fidia: lo splendore di Atene". Lezione del 16 aprile 2018 ore 15,30 Cinema Monviso CUNEO. Un viaggio nella vecchia Atene che Silvana Cincotti, per le lezioni Unitre CUNEO ...