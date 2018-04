Alla Casellati incarico flash | dovrà riferire entro venerdì

Silvio Berlusconi - il piano sul governo dopo l'incarico Alla Casellati : perché spera che fallisca : Nella visione del Cav, la scelta del Capo dello Stato certifica quanto l'ex premier sia ancora centrale sulla scena politica e quanto è determinante Forza Italia perché il centrodestra possa ancora ...

Governo - l'incarico Alla Casellati azzera le aspirazioni di Salvini e Di Maio : ROMA Si riparte con la presidente del Senato Elisabetta Alberta Casellati che ha ricevuto dal presidente del Consiglio Sergio Mattarella l'incarico esplorativo. Si riparte con consultazioni che ...

Governo - conferito il mandato esplorativo Alla Casellati : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l'incarico esplorativo per la formazione del nuovo Governo. La Casellati ...

Mattarella si affida Alla Casellati : incarico esplorativo per la presidentessa del Senato : Solitamente si tratta di personalità super partes ma anche con una connotazione più politica rispetto a quella del Capo dello Stato, in grado quindi di avere un approccio bipartisan alle questioni, ...

Incarico mirato Alla Casellati Governo - la risposta entro venerdì "Sonderà ipotesi centrodestra-M5s" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il mandato esplorativo mirato a Maria Elisabetta Alberti Casellati. Dovrà verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 stelle Segui su affaritaliani.it

Governo - Mattarella ha scelto : mandato esplorativo Alla Casellati : Mattarella ha sciolto le riserve, tocca alla Casellati. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti...

Governo - Casellati convocata al Quirinale : verso il mandato esplorativo Alla presidente del Senato : Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata convocata al Colle per le 11. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo, Sergio Mattarella ha deciso di procedere convocando la presidente del Senato per affidarle, molto probabilmente, un mandato esplorativo. Escluso il terzo giro di consultazioni, dopo che i primi due si sono chiusi con un nulla di fatto, il Capo dello Stato affiderà alla berlusconiana il compito di sondare i voleri dei partiti per la ...

[Il retroscena] "Il commissario" Mattarella rompe il grande stallo. Oggi darà l'incarico Alla Casellati : E questo al netto del fatto che i 5 Stelle abbiano o meno cambiato il programma di politica estera a pochi giorni dal voto come ha raccontato ieri il Foglio. I 5Stelle hanno smentito. Gentiloni ha ...

Governo - Mattarella affida l'incarico Alla Casellati : ecco gli scenari [LIVE] : - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di La Repubblica inoltre, Maurizio Martina sarebbe intenzionato a "scongelare" il PD: lo farà in fretta perché da alcuni giorni anche Matteo Renzi si è convinto che questa sia la decisione migliore. Tutto ciò però avverrà al momento giusto, ossia quando grillini e leghisti si infrangeranno sul muro dei veti incrociati. C'è però un'incognita che può modificare lo scenario e ruota intorno alla ...

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si Allarga/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, Ad indicarlo per la Consulta, quando il Parlamento dopo vari scrutini andati a vuoto non riusciva ad eleggere tre membri per la Corte, furono proprio i Cinquestelle e alla fine risultò il ...

Alla vigilia della scelta di Mattarella cautela generale. Esplorazione Casellati? : Attesa per le decisioni del presidente della Repubblica che domani, per superare lo stallo sul governo, potrebbe affidare un mandato esplorativo Alla presidente del Senato -

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si Allarga/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Ad indicarlo per la Consulta, quando il Parlamento dopo vari scrutini andati a vuoto non riusciva ad eleggere tre membri per la Corte, furono proprio i Cinquestelle e alla fine risultò il più votato con 609 preferenze, frutto di un accordo tra M5S, centristi e Pd, ma senza centrodestra, che vide nominati anche Giulio Prosperetti e Augusto Barbera. Ottanta anni il prossimo maggio, laureatosi alla Sapienza nel 1961 con una ...

Governo : domani scelta Mattarella - Casellati in pole ma rosa si Allarga/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – E nell’uno come negli altri casi ci si chiede naturalmente se il nome di Modugno possa essere quel “qualcun altro” che il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarebbe disposto ad appoggiare alla guida del Governo come figura terza. Anche se il leader del Carroccio non manca poi di sottolineare che Casellati “di sicuro può fare un buon lavoro”.Quasi per far intendere che al momento il ...

Governo - Salvini apre Alla Casellati : 'Può fare un buon lavoro. Aspettiamo la saggezza di Mattarella' : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un Governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini non chiude all'...