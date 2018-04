Alfie | l' ospedale Bambino Gesù pronto ad accoglierlo | proposto piano terapeutico

L'ospedale Bambino Gesù pronto ad accogliere il piccolo Alfie : L'ospedale pediatrico Bambino Gesù "è pronto ad accogliere il piccolo Alfie", il Bambino inglese di quasi due anni ricoverato a Liverpool per una malattia neurodegenerativa non conosciuta e per il quale i medici hanno stabilito la sospensione delle cure, contro la volontà dei genitori. Oggi, apprende l'Ansa, la presidente delL'ospedale, Mariella Enoc, ha incontrato il padre del piccolo. I medici delL'ospedale della Santa ...

Alfie Evans - bocciata richiesta dei genitori di portarlo al Bambino Gesù di Roma. Ora l’ospedale può staccare la spina : Ha una malattia neurologica degenerativa non diagnosticata in modo chiaro. Sopravvive grazie ai macchinari e mantenerlo in vita sarebbe “inumano“, secondo i medici. Non è la storia di Charlie Gard, ma di Alfie Evans, bimbo di 23 mesi in cura a Liverpool per una gravissima patologia cerebrale. Nel febbraio scorso i giudici avevano autorizzato il distacco dei macchinari, ma i genitori avevano presentato ricorso, chiedendo che il ...

Eutanasia - lotta per la vita del piccolo Alfie : l’ospedale vuole staccare la spina - ma i genitori si oppongono : Ancora un po’ di tempo per il piccolo Alfie Evans, bimbo con una grave malattia neurologica in fase terminale ricoverato all’ospedale di Liverpool, il cui caso ricorda da vicino quello di Charlie Gard. Dopo un primo sì dei giudici a staccare le macchine che lo tengono in vita, i giovani genitori Tom Evans e Kate James – due ventenni di Liverpool – si preparano a chiedere ai giudici della Corte d’appello di ...

Il blitz del padre di Alfie "Ti porto via dall'ospedale" : Thomas Evans sta provando a portare via suo figlio Alfie dell'Alder Day Hospital di Liverpool. Il 'blitz' ha avuto inizio ormai qualche ora fa. Come i lettori ricorderanno, Alfie Evans è un bambino di ...