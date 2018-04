Alessia Marcuzzi parla dell’Isola | “Ho visto soffrire la mia famiglia”

Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate : “Chiarimento ma fuori dagli studi” : Eva Henger e Alessia Marcuzzi in che rapporti sono adesso dopo il caso canna – gate? La conduttrice dell’Isola accenna ad un possibile chiarimento dopo tutto quello che è successo quest’anno all’Isola dei Famosi a seguito dello scandalo canna – gate tutti, ancora oggi, sono curiosi di sapere quali sono i rapporti attuali tra Eva Henger […] L'articolo Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate: ...

L'incidente hot di Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi : Nel corso della finalissima dell 'Isola dei Famosi di fatto non sono mancati i colpi di scena. Tra questi un incidente hot che ha riguardato da vicino Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti è stata ...

Alessia Marcuzzi in abito da sposa alla finale dell’Isola dei Famosi : Lunedì 16 aprile è andata in onda l’attesa finale dell’Isola dei Famosi, una tredicesima edizione animata da discussioni e critiche che hanno spesso coinvolto anche Alessia Marcuzzi. Ma la presentatrice ha saputo tenere le redini del programma con diplomazia e la giusta dose di spontaneità, la stessa che ha sempre sfoggiato anche nei suoi look. E per l’ultima puntata del reality, non poteva che scegliere una mise ancora meno ...

Isola dei Famosi 2018 - vince Nino Formicola. Sorpresa di Valerio Staffelli ad Alessia Marcuzzi. Lei : “Striscia mi ha fatto stare male” : Nino Formicola, il Gaspare che insieme con Zuzzurro fece ridere milioni di italiani negli Anni 80 e 90, ha vinto L’Isola dei Famosi con il 67% dei voti. Quella del comico è stata una lunga e incredula cavalcata verso la vittoria finale: prima sconfiggendo Francesca Cipriani, poi battendo Amaurys Perez e infine avendo la meglio su Bianca Atzei, che tra un pianto e l’altro si è posizionata al secondo posto. Concorrenza sbaragliata, ...

“Signora Marcuzzi - questo tapiro è per lei”. Isola - Valerio Staffelli fa irruzione durante la diretta per consegnarlo direttamente alla padrona di casa. Ma dopo qualche istante succede un putiferio ed è la stessa Alessia a dover calmare tutti : Alessia Marcuzzi non ne può più e probabilmente è una dei pochi protagonisti di questa edizione dell’Isola che tornerà a casa felice, felice che tutto sia finito. Lo aveva dichiarato dalla Toffanin a Verissimo: “Non sono più riuscita a guardare Striscia la Notizia e tutti quei programmi che parlavano della mia Isola, ad un certo punto ho sentito la necessità di staccare”. Ieri poi la finale e l’incursione di Valerio Staffelli durante la ...

“Alessia - si vede tutto!”. Isola dei Famosi - entra in studio Stefano De Martino e la finale diventa ‘hot’. Il siparietto con la Marcuzzi fila liscio fino a un certo punto : non avevano calcolato ‘quel’ particolare : E alla fine, dopo più di due mesi, è arrivata l’attesissima finale dell’Isola dei Famosi. Mai edizione fu più chiacchierata: il canna-gate, quest’anno, ha letteralmente dominato ogni diretta. Ma non la finale, che eccezionalmente si è svolta all’Expo di Milano. Ci sono arrivati in 5 – Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani, Amaurys Perez, Nino Formicola e Bianca Atzei – ma, tra sfide e televoti lampo, nel ...

“Applausi e lacrime - onore al vincitore”. Isola dei Famosi - grande emozione alla lettura della busta. Alessia Marcuzzi in ginocchio : “Sei tu! Sei tu!”. Ed esplode la gioia di tutto il pubblico : È stata una delle edizioni più controverse e seguite di tutti i tempi. L’Isola dei Famosi è finita e finalmente abbiamo un vincitore. Sbagliavano i bookmakers a puntare tutto su Amaurys (e chi non l’ha giocato puntando sul vero cavallo vincente avrà preso un bel gruzzoletto) perché chi si è meritato il rispetto dei telespettatori italiani è stato Nino Formicola, conosciuto dai più come Gaspare. “L’Isola è un’esperienza strana, quando ci ...

