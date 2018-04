Alessia Marcuzzi dopo l' Isola | «La verità sul canna gate La rete mi ha chiesto la linea

Isola 2018 - Alessia Marcuzzi svela il suo vincitore : L'Isola dei Famosi 2018 ha chiuso i battenti lunedì sera, con il trionfo di Nino Formicola, mandando di fatto Alessia Marcuzzi in 'vacanza' dopo quasi 3 mesi vissuti sempre sul filo del rasoio. Criticata dai sociale e da Striscia la Notizia per la gestione del canna-gate, con tanto di tapiro in diretta, la conduttrice ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, in cui affrontare alcuni temi vissuti in quest'ultima edizione del ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi si sbilancia : “Ora posso dire per chi tifavo” : Ora che i giochi sono conclusi e questa lunghissima edizione dell’Isola dei Famosi è stata archiviata con Nino Formicola

“Ora posso dirlo”. Isola - Alessia Marcuzzi svela il suo segreto. A pochi giorni dalla fine del reality - stanca ma soddisfatta dell’edizione appena portata a termine - ha deciso di vuotare il sacco e “parlare”. E ha stupito tutti : La tredicesima edizione dell’Isola dei famosi si è conclusa: è stata un’edizione piena di polemiche e colpi di scena. Un’edizione difficile da condurre che ha messo a dura prova Alessia Marcuzzi che, però, da professionista quale è, se l’è cavata alla grande. Chi ha vinto? Nino Formicola, in arte Gaspare. Proprio colui che ha sempre detto di non amare i reality. Proprio lui che tante volte si è chiesto “cosa ci faccio qui?”. Formicola ha ...

Alessia Marcuzzi confessa : “Non ho negato il chiarimento alla Henger” : Alessia Marcuzzi svela il rapporto con Eva Henger dopo il canna-gate Lunedì scorso è terminata la travagliata tredicesima edizione dell’Isola dei famosi che ha proclamato Nino Formicola, in arte Gaspare, come vincitore. Nell’ultimo numero in edicola di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha fatto il bilancio finale. La conduttrice ha parlato del suo rapporto con Eva Henger, rapporto esploso a ...

“Fuori dagli studi…”. L’Isola è finita - ma la guerra tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger no. Occhi puntati sulla conduttrice… : Con il trionfo di Nino Formicola si è conclusa l’edizione 2018 delL’Isola dei Famosi. Un’edizione discussa, che spesso ha lasciato l’Honduras per trasferirsi negli studi televisivi. Gli ascolti in calo, il presunto allontanamento di Alessia Marcuzzi dal timone del programma, gli infortuni di Giucac e Craig e poi lei, la madre di tutte le chiacchiere che ha fatto sobbalzare la direzione e gli spettatori a casa con commenti al vetriolo ...

Isola dei Famosi : chi meritava di vincere secondo Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi sul vincitore dell’Isola dei Famosi: ecco chi secondo lei meritava di vincere il reality Nell’ultimo numero di Chi è stata pubblicata una lunga intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi dopo la finale dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, rispondendo alle domande che le sono state poste, ha un po’ ripercorso la sua ultima esperienza a […] L'articolo Isola dei Famosi: chi meritava di vincere secondo ...

Alessia Marcuzzi parla dell’Isola : “Ho visto soffrire la mia famiglia” : L’isola dei famosi: Alessia Marcuzzi rivela la sua sofferenza Il canna-gate ha catalizzato l’attenzione dell’Isola dei Famosi 13 negli ultimi tre mesi. A pochi giorni dalla finale del reality di Canale5, Alessia Marcuzzi si è raccontata in una lunga intervista sulle pagine del settimanale Chi. La conduttrice romana ha portato a casa con successo un’edizione segnata dalle polemiche e dai dubbi. Le indagini di Striscia la ...

Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate : “Chiarimento ma fuori dagli studi” : Eva Henger e Alessia Marcuzzi in che rapporti sono adesso dopo il caso canna – gate? La conduttrice dell’Isola accenna ad un possibile chiarimento dopo tutto quello che è successo quest’anno all’Isola dei Famosi a seguito dello scandalo canna – gate tutti, ancora oggi, sono curiosi di sapere quali sono i rapporti attuali tra Eva Henger […] L'articolo Eva Henger e Alessia Marcuzzi dopo il canna gate: ...

Staffelli consegna un Tapiro in studio ad Alessia Marcuzzi : Staffelli consegna un Tapiro in studio ad Alessia Marcuzzi Staffelli consegna un Tapiro in studio ad Alessia Marcuzzi Continua a leggere

De Martino balla con Alessia Marcuzzi e la lascia… in mutande : De Martino balla con Alessia Marcuzzi e la lascia… in mutande A Mattino Cinque il piccolo incidente in diretta durante la finale del reality show. Continua a leggere

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ballo “hot”/ Video - “Voi mi ringrazierete” : l'ironia del ballerino : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, il balletto in studio, durante la finale dell'Isola dei Famosi diventa "hot". La presa di Dirty Dancing con lato b in mostra. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 17:11:00 GMT)

L'incidente hot di Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi : Nel corso della finalissima dell 'Isola dei Famosi di fatto non sono mancati i colpi di scena. Tra questi un incidente hot che ha riguardato da vicino Alessia Marcuzzi. La conduttrice infatti è stata ...

Tapiro a Alessia Marcuzzi - Staffelli irrompe all'Isola dei Famosi. Ma sui social è rivolta : «Bullismo mediatico» : Tra i colpi di scena che più hanno fatto tremare Alessia Marcuzzi durante la finale de L'Isola dei Famosi annoveriamo certamente l'irruzione di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia in studio e la ...

Alessia Marcuzzi in abito da sposa alla finale dell’Isola dei Famosi : Lunedì 16 aprile è andata in onda l’attesa finale dell’Isola dei Famosi, una tredicesima edizione animata da discussioni e critiche che hanno spesso coinvolto anche Alessia Marcuzzi. Ma la presentatrice ha saputo tenere le redini del programma con diplomazia e la giusta dose di spontaneità, la stessa che ha sempre sfoggiato anche nei suoi look. E per l’ultima puntata del reality, non poteva che scegliere una mise ancora meno ...