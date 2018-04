Alberto | Tarzan Ho trovato la liana per entrare Grande Fratello 2018

Alberto Mezzetti/ Chi è? Il Tarzan di Viterbo legato alla famiglia (Grande Fratello 2018) : Chi è Alberto Mezzetti , ribattezzato il Tarzan di Viterbo per via del colore della sua chioma, è un nuovo concorrente del Grande Fratello 15, al via questa sera su Canale 5. (Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 08:19:00 GMT)

Alberto Mezzetti al GF 15 - chi è il Tarzan di Viterbo : Alberto Mezzetti sarà al GF 15 in qualità di nuovo concorrente. Il suo nome è stato ufficializzato nella conferenza stampa del reality che si è tenuta questa mattina, al fianco di altri gieffini che vedremo presto nella Casa. Alberto Mezzetti sarà al GF 15 per cercare di rimanere in ballo nel reality il più possibile, ma ha già avuto modo di farsi conoscere dal pubblico. Non è passata inosservata infatti la sua lunga chioma bionda che gli hanno ...