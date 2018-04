Al lavoro il 25 Aprile e il Primo Maggio | sindacati divisi tra sciopero e astensione

Al lavoro il 25 Aprile e il Primo Maggio : Disertare il lavoro nelle catene della grande distribuzione o negli esercizi commerciali nei giorni festivi: Cgil e Cisl e Uil la vedono diversamente su come dire no ai turni

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 13 aprile 2018 : Sagittario con molta voglia di fare sul lavoro : Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 aprile 2018: nuovi incontro per i Leoni single, Bilancia malinconica. Vediamo che giornata sarà quella di oggi per i tredici segni zodiacali(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:36:00 GMT)

No all'obbligo di lavoro nelle feste : sciopero dei commercianti il 25 aprile e 1 maggio : Tags: 25 aprile commercianti cronaca genova grande distribuzione notizie liguria Primo maggio sciopero Precedente

lavoro Giovani : tutti i concorsi pubblici in scadenza ad aprile 2018 : Il mese in corso è ricco di nuove opportunità di Lavoro per molti Giovani italiani. Di seguito cercheremo di indicare tutti i più importanti concorsi pubblici attivi, che sono in scadenza entro il prossimo 30 aprile 2018. Il Lavoro Giovani è un argomento di forte attualità della società attuale e le opportunità non mancano. Per questa ragione riportiamo in questo articolo un elenco dettagliato, corredato dagli indirizzi internet di riferimento, ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 10 aprile 2018 : Pesci al top per il lavoro - Ariete per l'amore : Oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Pesci al top per il lavoro, Ariete per l'amore, si prospetta una giornata molto positiva(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:50:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo oggi 4 aprile 2018 : Gemelli agitazioni sul lavoro - e gli altri segni? : Oroscopo Paolo Fox oggi 4 aprile 2018, previsioni segno per segno: il Leone deve recuperare ardore, per i nati sotto il segno del Capricorno settimana importante(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 10:08:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati sul mercato del lavoro (4 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende alcuni interessanti dati macroeconomici. In particolare sul mercato del lavoro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 04:56:00 GMT)

Astrologia del 4 aprile '18 : amore e lavoro : Salute, amore e lavoro per tutti i segni dello Zodiaco nella giornata di mercoledì 4 aprile 2018. Ecco cosa prevedono le stelle. Ariete: questa nuova giornata inizia in modo positivo per l'amore. Luna e Venere sono nel segno e vi permettono di vivere belle sensazioni. lavoro interessante oggi, avrete grandi idee. Salute che è dalla vostra parte....Continua a leggere

Mezzo secolo e non sentirlo - il 2 aprile del 1968 usciva il capolavoro di Kublick : 2001 Odissea nello Spazio : Il 2 aprile del 1968 usciva il cult movie di Stanley Kubrick, compie 50 anni il cult movie del genio del cinema L'articolo Mezzo secolo e non sentirlo, il 2 aprile del 1968 usciva il capolavoro di Kublick: 2001 Odissea nello Spazio proviene da Il Fatto Quotidiano.