Al crepuscolo la luna brilla di luce cinerea | scoperta da Leonardo | è

huffingtonpost

: RT @PlanetarioRC: Stasera 17 aprile dopo del tramonto del sole (verso le 20.00) sará possibile scorgere a ponente, nel crepuscolo, una sott… - AliceColleoni : RT @PlanetarioRC: Stasera 17 aprile dopo del tramonto del sole (verso le 20.00) sará possibile scorgere a ponente, nel crepuscolo, una sott… - PlanetarioRC : Stasera 17 aprile dopo del tramonto del sole (verso le 20.00) sará possibile scorgere a ponente, nel crepuscolo, un… - MarMari28 : ....il crepuscolo pian piano si spegne,,,migliaia di stelle si accendono tessendo meravigl… -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Occhi puntati sullacrescente: in questi giorni alè possibile ammirare il suggestivo fenomeno della "", descritto e spiegato per la prima volta daDa vinci. Si tratta dellasolare riflessa dalla Terra che rende visibile, accanto alla falce luminosa, anche la parte al buio del discore colorandola debolmente di grigio-azzurro."È un fenomeno molto apprezzato dagli appassionati di fotografia", commenta per l'ANSA Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai), "ma anche un ottimo soggetto per fare pratica da chi è ancora inesperto: infatti per mettere in evidenza la '' bisogna lasciare aperto l'obiettivo della macchina fotografica per un tempo di esposizione più lungo".Inoltre in questi giorni i fotografi potranno catturare anche un bellissimo "effetto coreografico", come aggiunge Volpini: la...