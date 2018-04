“Ah | allora…” Simone Coccia è il più tatuato del GF 15 | ne ha oltre 100 Cosa

caffeinamagazine

: RT @Santuz15: Il moroso della Moric: 'Na piotta significa 100€?' Danilo 'si' Il moroso 'ah allora due piotte sono 600€' #GF15 https://… - setsimona : RT @Santuz15: Il moroso della Moric: 'Na piotta significa 100€?' Danilo 'si' Il moroso 'ah allora due piotte sono 600€' #GF15 https://… - aryaesttark : @adeleofthrones ah allora non saprei dirti :/ - susy_juve : Ah allora Emma esiste in sala prove #Amici17 -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Uno dei protagonisti più attesi di questo Grande Fratello 15, che ha visto il grande ritorno al timone di comando di Barbara D’Urso, la regina assoluta dei palinsesti Mediaset, e promette già di rivelarsi particolarmente scintillante. Lui,, non ha certo tradito le aspettative, iniziando ad attirare le attenzioni del pubblico fin dalla prima puntata del reality. Il fidanzato abruzzese della senatrice Stefania Pezzopane, ex muratore e con un passato da spogliarellista, ha suscitato clamore con le sue dichiarazioni non appena si è trovato di fronte gli occhi delle telecamere. Il 34enne ha infatti rivelato, senza troppi giri di parole, di essere stato a letto con circa 1500-2000 ragazze nel corso della sua vita, entrando anche nel dettaglio “Da 17 a 34 anni… calcola… una ogni due-tre giorni…poi facevo anche lo spogliarellista ed era un modo per ammucchiarne ...