Agricoltura | torna l' appuntamento con ' Aromatica' a Diano Marina

Coldiretti - Agricoltura : raddoppiano i fondi per gli under 40 che scelgono di tornare alla terra : Con i giovani imprenditori agricoli che nel 2017 sono aumentati del 6% raddoppiano i fondi per gli under 40 che scelgono di tornare alla terra. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la scelta dell’Italia di incrementare da 37 a 74 milioni i finanziamenti per favorire l’insediamento nelle campagne. In questo modo – spiega la Coldiretti – i giovani agricoltori potranno vedere aumentati i finanziamenti della Politica ...