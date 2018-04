Aggressione antisemita a Berlino | la vittima | Era un test | non sono ebreo

Presunta Aggressione antisemita a Berlino. Una delle vittime rivela : "Non sono ebreo - era un test" : Una delle due vittime di un presunto attacco antisemita avvenuto ieri sera a Berlino, il 21enne Adam, in un'intervista rilasciata in esclusiva all'emittente Deutsche Welle afferma di non essere ebreo e di avere indossato la kippah solo come esperimento. Il giovane dice che la kippah era il regalo di un amico e lui l'ha indossata perché non credeva agli amici che in Israele gli avevano detto che era pericoloso andare in giro in Germania ...