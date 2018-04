Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge imminente | tutti i modelli no brand e

Fine della telenovela per Honor 8 e l’Aggiornamento Oreo? Parla la divisione italiana : Potrebbe essere giunta finalmente al termine la telenovela riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Cerchiamo di fare un po' di ordine in una vicenda molto complessa, perché per una volta le speranze di coloro che hanno sempre creduto nella compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software non sono state alimentate da rumors senza ...

Si unisce all’Aggiornamento Oreo l’amato Huawei Mate 10 Lite : roll-out partito : Si unisce alla festa dell'aggiornamento Oreo anche Huawei Mate 10 Lite, l'ottimo low-cost dell'ultima serie Mate, purtroppo venuto fuori dalla scatola con Nougat installato di default, a differenza dei suoi due fratelli, Mate 10 e Mate 10 Pro, entrambi equipaggiati fin dal lancio con la versione biscottata dell'OS mobile di Google. Una decisione che aveva fatto a lungo discutere, ed adesso sedata da questo passaggio che sancisce anche per Huawei ...

OnePLus 5 e 5T l’Aggiornamento Android Oreo 8.1 OxygenOS 5.1 è iniziato : le novità : Il software OxygenOS 5.1.0 basato sulla versione Android Oreo 8.1 destinato agli OnePLus 5 e 5T ha iniziato il rilascio a livello internazionale: ecco le principali novità.Dopo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 avvenuto a fine febbraio 2018, vi segnaliamo che gli OnePLus 5 e 5T da poche ore stanno iniziando a ricevere l’upgrade del software Oxygen OS 5.1.0 che è basato sulla versione 8.1 del sistema operativo mobile di ...

Segnale attesissimo per Huawei P8 Lite 2017 : l’Aggiornamento Oreo su Firmware Finder : Siamo reduci da un mese in cui ne abbiamo viste di tutti colori con uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017. Chiaro il riferimento al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, visto che anche alcune fonti ufficiali di recente ne avevano messo in discussione in qualche modo la compatibilità con il prodotto. Questo almeno fino ad una presa di posizione da parte di Huawei UK. Oggi 16 ...

Slitta ancora Aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM - solo un mese? : Nuova puntata della saga aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM, in particolare per il modello siglato ZE552KL. Non è la prima volta che riportiamo le intenzioni del vettore mobile in merito all'update tanto atteso e oggi nuovamente dobbiamo ritornare sull'argomento per l'ultima pianificazione dell'azienda mobile che purtroppo ha deciso di Slittare ancora l'appuntamento e non di poco. In un precedente articolo, avevamo riportato le parole ...

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’Aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’Aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Agli sgoccioli l’attesa per Honor 7X : tempi versione finale dell’Aggiornamento Oreo : Si resta sempre in trepidante attesa della versione finale dell'aggiornamento Oreo riservato a Honor 7X, dopo l'apertura ufficiale del programma beta in Italia. Fin dal principio era stato detto che il pacchetto, almeno a livello locale e quindi entro i confini del mercato cinese di origine, sarebbe arrivato nel Q2 2018, ovvero per la fine di giugno. Un teaser ufficiale pubblicato sulle pagine di 'MyDrivers' ha confermato il passaggio del ...

Inconfutabile indizio Oreo su Huawei P10 Lite : Aggiornamento B321 su Firmware Finder : Oreo su Huawei P10 Lite è alle porte: l'aggiornamento B321 che porta con se proprio il major update Android 8.0 ha fatto capolino sui Firmware Finder, anche se con gli opportuni distinguo. Il pacchetto, in effetti, non è ancora scaricabile ma come non interpretare la sua presenza come un segnale positivo per il prossimo rilascio tanto atteso? In alcune communitu Facebook del device sono comparse più segnalazioni di utenti che utilizzando il ...

Sfreccia Honor 8 Pro - adesso con l’Aggiornamento Oreo B363 : quali cambiamenti? : Una gran bella scalata quella che il produttore ha riservato a Honor 8 Pro, la cui versione europea DUK-L09 è stata predisposta per accogliere l'aggiornamento B363, chiaramente basato su Android Oreo 8.0. Non dovrebbe trattarsi di un pacchetto troppo avventuriero, concepito per lo più per l'integrazione a bordo del dispositivo delle patch di sicurezza più recenti. Ne ha dato per primo notizia il portale 'stechguide.com', parlando di patch di ...

Nokia 3 inziato l’Aggiornamento ad Android Oreo : Arriva il comunicato ufficiale che il Nokia 3 ha iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: un plauso ad HMD Global.HMD Global l’azienda finlandese che detiene il marchio Nokia è tornata sul mercato degli smartphone da poco più di 8 mesi ma sta già riscuotendo un buon successo commerciale.Punto forte dei nuovi dispositivi Nokia sembra essere il supporto piuttosto costante e abbastanza veloce ...

Mistero fittissimo Honor 8 : le ultime su Aggiornamento Oreo ed EMUI 8.0 : C'è in corso un vero e proprio giallo intorno all'aggiornamento Oreo eventualmente destinato ad Honor 8. L'altro ieri vi avevamo riportato il primo riscontro ufficiale a cura del team EMUI, che per conto del device protagonista di questo articolo e dell'altro gioiello del brand cinese, Huawei P9, ha fatto sapere che sono ancora in svolgimento i test di compatibilità per quel che riguarda l'EMUI 8.0, e che quindi l'omologazione è tutt'altro che ...

Accelerazione LG G6 sull’Aggiornamento Android Oreo : nuovi tempi di uscita l’11 aprile : Arrivano ulteriori segnali incoraggianti per coloro che in questi mesi hanno acquistato un LG G6 qui in Italia e che, a conti fatti, sono ancora fermi al palo per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Non molto tempo fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione riguardante la vicenda, avanzando la forte ipotesi che l'appuntamento dovrebbe essere fissato ...

Colpaccio Samsung Galaxy Note 8 Vodafone : Aggiornamento Oreo più recente : Ricevono l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0 anche i Samsung Galaxy Note 8 brand Vodafone, dopo un lungo periodo di attesa. Le versioni serigrafate dall'operatore rosso sono state raggiunte dall'update a distanza di qualche ora dal sopraggiungere dello stesso a bordo degli esemplari no brand, che pure attendevano l'ingresso in scena dell'OS biscottato di Google, arrivato prima sui brand TIM e 3 Italia. Il ...