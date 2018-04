Aggiornamento a Oreo per LG V30 e forse Galaxy A5 2017 | patch di aprile per Galaxy Note

Indizio finale per Huawei P10 Lite TIM e l’uscita dell’Aggiornamento Oreo oggi 18 aprile : Ci sono notizie decisamente incoraggianti che possiamo condividere in queste ore per chi ha deciso di puntare su un Huawei P10 Lite brandizzato TIM nell'ultimo anno, anche se il discorso può essere facilmente ampliato a tutti coloro che hanno optato anche per le altre varianti dello smartphone in commercio qui in Italia. Chiaro e forse scontato il riferimento al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, anche perché negli ...

Quando aspettarsi l’Aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 : indicazioni dall’estero : Eravate alla disperata ricerca di notizie ai tempi di rilascio dell'aggiornamento Oreo a bordo del vostro Huawei P8 Lite 2017? Di esternazioni vere e proprie relative al modello internazionale mancano, ma quest'oggi possiamo ricollegarci ad un discorso effettuato nell'ambito di Honor 8 Lite, nome col quale sappiamo essere stato presentato il nostro Huawei P8 Lite 2017 in alcuni mercati selezionati. Secondo quanto riportato dal 'TAS', un ...

Aggiornamento Galaxy S7/S7 Edge Oreo 8.0 in arrivo il 27 Aprile : Il 13 Aprile è stata la data segnata come il giorno possibile di lancio dell’Aggiornamento Oreo 8.0 per i dispositivi Galaxy S7 e S7 Edge, per lo meno da quanto previsto dal piano di roll out trapelato per la Turchia.Purtroppo oggi siamo ancora in attesa dell’Aggiornamento del nuovo sistema operativo che ormai non dovrebbe più tardare, il rilascio è dunque imminente ed è determinato anche grazie ad un nuovo indizio: ...

L’Aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente : Tutte le varianti USA di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S7 edge hanno ormai ricevuto la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo, quindi l'aggiornamento sembra davvero imminente. L'articolo L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite l’Aggiornamento ad Android Oreo 8.0 finale ha una data! : Huawei Mate 10 Lite molto presto riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0: ecco la data svelata da Huawei Pakistan.I più attenti sanno che Huwei Mate 10 Lite quando è stato presentato al grande pubblico lo scorso ottobre 2017 era l’unico della famiglia Mate 10 ad non utilizzare il sistema operativo Android Oreo.Infatti Mate 10 e 10 Pro sono stati nativamente messi sul mercato con Oreo e interfaccia ...

Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge imminente : tutti i modelli no brand e serigrafati certificati in USA : Ancora un ottimo segnale per l'Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: il major update Android 8.0 è stato certificato per tutte le varianti dei top di gamma 2016, sia no brand che serigrafate, negli Stati Uniti. Di certo un segnale inconfutabile del rilascio ad un passo oltreoceano ma di certo anche altrove. Solo nel weekend scorso, avevamo riportato prontamente un altro segnale più che incoraggiante, ossia l'apparizione del ...

Fine della telenovela per Honor 8 e l’Aggiornamento Oreo? Parla la divisione italiana : Potrebbe essere giunta finalmente al termine la telenovela riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Cerchiamo di fare un po' di ordine in una vicenda molto complessa, perché per una volta le speranze di coloro che hanno sempre creduto nella compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software non sono state alimentate da rumors senza ...

Si unisce all’Aggiornamento Oreo l’amato Huawei Mate 10 Lite : roll-out partito : Si unisce alla festa dell'aggiornamento Oreo anche Huawei Mate 10 Lite, l'ottimo low-cost dell'ultima serie Mate, purtroppo venuto fuori dalla scatola con Nougat installato di default, a differenza dei suoi due fratelli, Mate 10 e Mate 10 Pro, entrambi equipaggiati fin dal lancio con la versione biscottata dell'OS mobile di Google. Una decisione che aveva fatto a lungo discutere, ed adesso sedata da questo passaggio che sancisce anche per Huawei ...

OnePLus 5 e 5T l’Aggiornamento Android Oreo 8.1 OxygenOS 5.1 è iniziato : le novità : Il software OxygenOS 5.1.0 basato sulla versione Android Oreo 8.1 destinato agli OnePLus 5 e 5T ha iniziato il rilascio a livello internazionale: ecco le principali novità.Dopo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 avvenuto a fine febbraio 2018, vi segnaliamo che gli OnePLus 5 e 5T da poche ore stanno iniziando a ricevere l’upgrade del software Oxygen OS 5.1.0 che è basato sulla versione 8.1 del sistema operativo mobile di ...

Segnale attesissimo per Huawei P8 Lite 2017 : l’Aggiornamento Oreo su Firmware Finder : Siamo reduci da un mese in cui ne abbiamo viste di tutti colori con uno smartphone tanto popolare in Italia come il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017. Chiaro il riferimento al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, visto che anche alcune fonti ufficiali di recente ne avevano messo in discussione in qualche modo la compatibilità con il prodotto. Questo almeno fino ad una presa di posizione da parte di Huawei UK. Oggi 16 ...

Slitta ancora Aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM - solo un mese? : Nuova puntata della saga aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 TIM, in particolare per il modello siglato ZE552KL. Non è la prima volta che riportiamo le intenzioni del vettore mobile in merito all'update tanto atteso e oggi nuovamente dobbiamo ritornare sull'argomento per l'ultima pianificazione dell'azienda mobile che purtroppo ha deciso di Slittare ancora l'appuntamento e non di poco. In un precedente articolo, avevamo riportato le parole ...

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’Aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’Aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Agli sgoccioli l’attesa per Honor 7X : tempi versione finale dell’Aggiornamento Oreo : Si resta sempre in trepidante attesa della versione finale dell'aggiornamento Oreo riservato a Honor 7X, dopo l'apertura ufficiale del programma beta in Italia. Fin dal principio era stato detto che il pacchetto, almeno a livello locale e quindi entro i confini del mercato cinese di origine, sarebbe arrivato nel Q2 2018, ovvero per la fine di giugno. Un teaser ufficiale pubblicato sulle pagine di 'MyDrivers' ha confermato il passaggio del ...