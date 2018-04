Agenzia Entrate | 600 assunzioni

Concorso Agenzia delle Entrate - bando per 650 assunzioni : ecco come iscriversi : L'Inps la blocca assunzioni al Ministero dell'Economia: ecco requisiti e modalità Il primo campo è il più ampio con 510 posti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo ...

Online su infoprecompilata.Agenziaentrate.gov.it la dichiarazione dei redditi : E’ Online la dichiarazione dei redditi con più dati a disposizione e maggiori possibilità di accettare il modello così come redatto

Concorso Agenzia Entrate - pubblicati i bandi per 650 posti : Dopo una lunga attesa è stato finalmente pubblicato il Concorso Agenzia Entrate per 650 posti, in particolare sono stati indetti bandi per i seguenti posti: 510 funzionari per attività amministrativo-tributaria (Scarica il bando) 118 funzionari tecnici (Scarica il bando) 2 unità da destinare agli uffici della Dr Valle d’Aosta (Scarica il bando) 20 esperti in analisi statistico-economiche (Scarica il bando). Requisiti per Concorso Agenzia ...

5 per mille - l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco degli ammessi del 2016 : Emergency, prima nel mondo del volontariato, è stata scelta da 380mila persone, 279milioni invece hanno dato il loro cinque per mille a Medici senza frontiere.

Redditi - il modello 730 precompilato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate : Da oggi 16 aprile sono sbarcati online le dichiarazioni precompilate dei Redditi 2018 (relative all'anno 2017). L’agenzia delle Entrate ha predisposto circa 30 milioni di modelli precompilati in base ai dati di ciascun contribuente. Questi ultimi potranno accedere all'esame dei precompilati se sono abilitati al servizio Fisconline (le credenziali sono rilasciate su richiesta dalla stessa Agenzia delle Entrate) e decidere se presentare il modello ...

