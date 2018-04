Aerospazio | la Cina progetta il lancio di uno space shuttle entro il 2030

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 aprile 2018) La prima navetta spaziale cinese riutilizzabile potrebbe effettuare i primi test di volo a partire dal: lo ha spiegato a "Nikkei" Gao Hongwei, presidente di China AeroScience and Industry Corp. (Casic), azienda che produce anche razzi vettori e sistemi militari. "Gli avanzamenti tecnologici hanno portato lo sviluppo dello spazio alla fase di commercializzazione su una serie di campi", ha dichiarato Gao. Per realizzare locinese, Casic ha stretto una partnership com Aviation Industry Corp. of China e con il costruttore di razzi China AeroScience and Technology Corp. L'obiettivo è lo sviluppare uno "spazioplano" in grado di decollare e atterrare orizzontalmente.