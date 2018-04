“Addio campione” Motociclismo in lutto Funambolo imprendibile ha emozionato come

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Testa e cuore. Volontà e coraggio. Era così e lo sarà per sempre. Anche se l’annuncio che arriva oggi è di quelli che spezza il cuore e che nessuno avrebbe voluto sentire. Perché quando montava su quella motocicletta allora la parola “passione” prendeva significato nella sua interezza. Non ha mai mollato, neppure davanti al destino, ma stavolta non ha potuto farci niente. La morte ha bussato alla sua porta e nel sonno si è portata via, naturalmente, Alan Kempster. Adarne l’annuncio il nipote. Pilota a tutto tondo. Kempster era un’icona di volontà e un simbolo di, buttando il cuore oltre l’ostacolo, si potessero raggiungere risultati incredibili. Kempster, chiamato il mezzo uomo del, aveva perso la gamba e il braccio destro a causa di un incidente stradale travolto da un veicolo guidato da un ubriaco. Dopo più di un anno passato tra ospedali e centri di ...