spettacoliecultura.ilmessaggero

: Addio al grande fumettista Pino Rinaldi. - TheBeck92 : Addio al grande fumettista Pino Rinaldi. -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Il disegnatore e, che per l'editoreha disegnato alcune storie di 'Martin Mystère' e una di 'Nathan Never' e che ha lavorato per laComics negli Usa prima di ...