Addio ai trattamenti invasivi del dentista

Blastingnews

(Di mercoledì 18 aprile 2018) Poche cose provocano ansietà e paura come andare dal, in particolare quando si deve andare a trattare chirurgicamente qualche dente. In effetti, è un'esperienza così spiacevole che molte persone scelgono di evitarlo del tutto - un terzo degli americani salta il loro appuntamento dentistico annuale e più di un quarto degli adulti ha una carie non trattata. La buona notizia è che identalipotrebbero presto diventare un ricordo del passato. I ricercatori dell'Università di Washington (UW) hanno progettato un prodotto di facile applicazione in grado di trattare le carie dentali e ricostruire lo smalto dei denti senza la necessità di un intervento chirurgico. Essenzialmente, comporta un processo chiamato remineralizzazione....