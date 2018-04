Addio a Barbara Bush | è morta la nonna d' America

Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso torna nella casa e conferma l’ Addio alla diretta : Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 pronti a dare vita alla nuova edizione del reality in versione nip. Dopo il successo della doppia versione vip condotta da Ilary Blasi, Barbara D'Urso da domani sera, 17 aprile, sarà al timone della versione nip che vedrà una serie di sconosciuti aggiungersi ad alcuni volti noti della "cronaca" e dell'attualità per rimanere chiusi nella casa più spiata d'Italia e rimanere lì per tre mesi circa ...

“Addio”. Il lutto di Barbara D’Urso per quella perdita improvvisa. “Buon viaggio - amica mia…” : Triste momento, questo, per Barbara D’Urso. La regina del pomeriggio di Canale 5 è straziata dal dolore per la perdita di una sua cara amica. Un volto noto che anche noi, nel corso degli anni abbiamo amato e seguito con passione. Stiamo naturalmente parlando della scomparsa di Isabella Biagini: l’attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto che Barbara ...