Addio a Alan Kempster | campione in moto senza due arti

vanityfair

: SBK, Addio Alan Kempster, il 'mezzo uomo' che guidava la moto - pietromotisi : SBK, Addio Alan Kempster, il 'mezzo uomo' che guidava la moto - ricercaloit : Addio Alan Kempster, morto il pilota senza un braccio e una gamba - eniael1 : RT @motosprint: Addio Alan #Kempster: l’uomo che non conosceva l’impossibile -

(Di mercoledì 18 aprile 2018) «Quando gli organizzatori di una gara mi chiedono se abbia paura a rompermi un braccio o un gamba, rispondo di no perché ho il 50% in meno di possibilità degli altri».era così, tenace e ironico: se n’è andato a 56 anni, il corpo è stato trovatovita nella sua abitazione dal nipote, che ne ha annunciato la scomparsa su Facebook. Cala così il sipario su una storia incredibile che aveva reso celebre in tutto il mondo il centauro australiano, capace di correre inil braccio e la gamba destra e sfidare i cosiddetti «normodotati». LEGGI ANCHE«una gamba, ma sopra le onde»: Fabrizio,di surf Una parola, «normale», chefaceva fatica a digerire. Pilota professionista e membro dell’Hartwellrcycle Club Victoria era riuscito a trasformare una disabilità in abilità: con la parte sinistra del suo corpo, infatti, riusciva a governare alla ...