“Accampati” Meghan e Harry | la spifferata suprema Manca un mese preciso al matrimonio

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 aprile 2018)unaldel secolo e non si fa che parlarne.Markle e il principeconvolano a nozze il 19 maggio e il fermento è alle stelle. Tra l’altro, per la casa reale, questo è un momento davvero magico: è in arrivo il terzo royal baby (che secondo quanto si è lasciato sfuggiresarebbe un maschietto) entro il 30 aprile e, appunto, c’è questoattesissimo. Nel frattempo, però, è arrivata anche una brutta notizia: domenica è morto Willow, l’ultimo corgi della regina. Secondo quanto una fonte vicina alla casa reale ha rivelato al Daily Mail, la regina è devastata per via della sua scomparsa. Pare che, nonostante abbia avuto oltre 30 corgie nella sua vita, Willow era quello che amava di più. A ogni modo, la regina deve farsi forza perché ora inizia un momento per lei molto importante… Torniamo al. Tante le indiscrezioni trapelate ...