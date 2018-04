A Napoli genitori in piazza contro alcool e droga tra i giovani

Napoli - pochi genitori in piazza per Nico : una delegazione incontra l'assessore Palmieri : Sono un centinaio i genitori scesi in piazza stamattina a Napoli per dire 'no allo sballo' della movida notturna e chiedere un incontro al questore di Napoli Antonio De Iesu e al sindaco di Napoli ...

'I giovani di Napoli tra alcol - droghe e sesso estremo : è tutta colpa dei genitori' : Michele Rossena, psicologo e psicoterapeuta napoletano, presidente dell'Istituto italiano per le Scienze umane, al mestiere di genitori ha dedicato più di un seminario. L'obiettivo non è mai stato ...

Napoli - vigilante ucciso - il figlio : 'I genitori di quei ragazzi sono complici' : 'Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo ...

Figlio della guardia uccisa a Napoli : 'Genitori assassini sono complici' : "Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo ...

Napoli - protesta dei genitori di bimbi trapiantati al Monaldi. In lacrime : “Mio figlio ultimo sopravvissuto - gli altri sono morti” : Manifestazione di protesta del comitato genitori bimbi trapiantati che hanno bloccato l’uscita dell’ospedale Monaldi di Napoli. I genitori manifestano contro quelle che definiscono “le bugie” della Regione Campania e della direzione del Monaldi riguardo l’assistenza fornita ai piccoli pazienti. Il comitato denuncia che lunedì 12 marzo è morto un bimbo di 13 anni ricoverato in un reparto per adulti e rivolge un ...

Napoli - in piazza i genitori dei bimbi trapiantati : 'Morto un paziente di 13 anni' : Si appellano alla Direzione generale del Monaldi, al presidente della Repubblica Mattarella, e alla Regione Campania 'per garantire la necessaria assistenza dei nostri figli trapiantati'. Sono i ...

Napoli - baby spacciatori : il giudice toglie la patria potestà ai genitori : Per i genitori dei baby spacciatori della Camorra è arrivata la sentenza più temuta. Confermata la perdita della patria potestà per padri e madri di sei bambini, tra gli otto e i dodici anni di età, ...

